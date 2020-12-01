На Київщині від коронавірусу помер депутат
Валерій Іваненко 25 днів боровся з Covid-19
У вівторок, 1 грудня, від ускладнення короновірусної хвороби помер депутат Броварської міської ради, директор міського центру комплексної реабілітації дітей-інвалідів, заступник гендиректора автотранспортного підприємства «Інватранс» Валерій Іваненко.
Про це повідомив його син, депутат Київської обласної ради Олег Іваненко на своїй сторінці у Facebook.
«В Інституті серця після 25 днів протистояння з Covid-19, борючись до останнього, тато пішов з життя», - написав він.
Валерію Іваненку було 65 років.
Нагадаємо, на місцевих виборах цього року Валерій Іваненко балотувався на посаду мера Броварів.