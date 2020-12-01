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    Новини

    На Київщині від коронавірусу помер депутат

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    Депутат Броварської міськради Валерій Іваненко помер на 66 році життя - На Київщині від коронавірусу помер депутат
    Депутат Броварської міськради Валерій Іваненко помер на 66 році життя
    Фото: Трибуна-Бровари

    Валерій Іваненко 25 днів боровся з Covid-19

    У вівторок, 1 грудня, від ускладнення короновірусної хвороби помер депутат Броварської міської ради, директор міського центру комплексної реабілітації дітей-інвалідів, заступник гендиректора автотранспортного підприємства «Інватранс» Валерій Іваненко.

    Про це повідомив його син, депутат Київської обласної ради Олег Іваненко на своїй сторінці у Facebook.

     «В Інституті серця після 25 днів протистояння з Covid-19, борючись до останнього, тато пішов з життя», - написав він.

    Валерію Іваненку було 65 років.

    Нагадаємо, на місцевих виборах цього року Валерій Іваненко балотувався на посаду мера Броварів.

    Теги: депутат смерть Київщина коронавірус
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