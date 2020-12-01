Треш чи прощання. Колишній соратник Зеленського сходив на похорон відомого лікаря й обурився

Колишній голова Київської ОДА обурений тим, як в Україні прощаються з померлими від Сovid-19

29 листопада в Ірпені відбулося прощання з директором Київського обласного онкологічного диспансеру Олегом Ременником, який помер від коронавірусу.

Його проводжали в останню путь у закритій труні, яка була поміщена в окремий цинковий ящик.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній голова Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян.

Він обурений таким «трешем навколо поховання ковідних померлих».

«Мені вкрай неприємно це писати, тому що Олег Ісаакович був моїм другом. Але я роблю це заради усіх тих людей, хто стикається з такою дикістю та середньовіччям кожен день. Ховати померлих від ковіду абсолютно безпечно. Законом не вимагається кремувати хворих, класти їх в мішок з хлоркою, цинкові труни тощо. Навіть труну можна відкрити. Це чітко написано в постанові МОЗ №44 від 4 серпня 2020 року», - написав Бно-Айріян.

«Але закон – не вказівка для багатьох лікарень, представників місцевої влади та керівництва цвинтарів. Які просто знущаються з людей та роблять на цьому бізнес. Причому не лише в одному місті, але і по всій країні», - зазначив він.

Бно-Айріян звертається до міністра охорони здоров’я Максима Степанова та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка: «Ваша постанова не працює на місцях. Зверніть увагу».

Крім того, він просить місцевих активістів і журналістів звернути увагу на те, як ховають померлих. «Герої» заслуговують на свій патнеон слави», - зазначив Бно-Айріян.

Нагадаємо, лікар-онколог, керівник Київського обласного онкологічного диспансеру, депутат Київської обласної ради VI скликання, колишній директор департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Олег Ременник помер 26 листопада на 63 році життя.