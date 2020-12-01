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    У Києві новий коронавірусний рекорд: майже 1800 хворих за добу

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    Кількість хворих на коронавірус у Києві стрімко зростає - У Києві новий коронавірусний рекорд: майже 1800 хворих за добу
    Кількість хворих на коронавірус у Києві стрімко зростає
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби у Києві від коронавірусу померла 31 людина

    За минулу добу, 30 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1799 людей. Це на 339 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 29 листопада було 1460 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 72277 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 23252 особи (за добу 409), померли 1323 особи (за добу 31).

    У Київській області зафіксовано 38528 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 841 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 691 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 12880 осіб (за добу 186), померли 691 людина (за добу 13).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 745123 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 30 листопада зафіксовано 12498 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 30 листопада у Києві було підтверджено 70478 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1460 осіб.  

    У Київській області було зафіксовано 37687 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 691 нового хворого.

    Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 28 листопада – у 1740 людей.  

     

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія кияни коронавірус
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