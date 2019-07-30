За пів року у Києві було скасовано понад 700 рейсів міської електрички



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Щомісяця Київпастранс скасовує понад 100 рейсів електрички

Починаючи з лютого 2019 року, «Київпастранс» щомісяця скасовує понад 100 рейсів міської електрички. Ранкові рейси міської електрички скасовуються частіше вечірніх. Крім січня, щомісяця в першому півріччі скасовувалося більше 5% рейсів міської електрички.

Про це стало відомо з відповіді КП «Київпастранс» на запит KV.

З початку року рейси міської електрички скасовували:

в січні - 20 разів, всі ранкові;

в лютому - 161 раз, з них 116 ранкових і 45 вечірніх;

в березні - 127 разі, з них 73 ранкових та 54 вечірніх;

у квітні - 130 разі, з них 100 ранкових і 30 вечірніх;

у травні - 137 разі, з них 110 ранкових і 27 вечірніх;

у червні - 126 разі, з них 90 ранкових та 36 вечірніх.

Всього ж щомісяця міська електричка в Києві здійснювала 2-2,4 тис. рейсів. Таким чином, найменше рейсів було скасовано в січні - менше 1%, а найчастіше пасажири не могли виїхати на міській електричці в лютому, коли було скасовано 7,6% рейсів. У березні було скасовано 5,4% рейсів, у квітні, травні та червні - по 6,2%. Втім, у липні численні скасування рейсів міської електрички в Києві продовжилися.

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-ого запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.

«Укрзалізниця» заявила, що за умови підтримки Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проект Kyiv City Express.

«Укрзалізниця» ініціювала створення робочої групи, яка розгляне питання передачі міських електричок назад, залізничникам. Це дозволить оптимізувати використання рухомого складу та запобігати таким ситуаціям, коли поїзди взагалі не виходять на маршрут.