«Укрзалізниця» взялася реанімувати міську столичну електричку



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Для реалізації проєкту Kyiv Citу Express необхідно 4 млрд грн

«Укрзалізниця» ініціювала створення робочої групи, яка розгляне питання передачі міських електричок назад, залізничникам. Це дозволить реалізувати проєкт Kyiv Citу Express, у першу чергу оптимізувати використання рухомого складу та запобігати таким ситуаціям, коли поїзди взагалі не виходять на маршрут. Про це розповів директор регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Роман Веприцький в інтерв’ю ЦТС.

Коментуючи ситуацію, що склалася з міськими електричками в Києві, повідомив: «Ці поїзди їздять по нашій інфраструктурі, обслуговуються в наших депо… Ми попередньо домовилися про створення робочої групи, щоб розглянути питання передачі електричок назад в УЗ, звичайно, з компенсацією».

Проєкт Kyiv Citу Express планується реалізувати до 2021 року, і на нього загалом потрібно 4 млрд грн. «Ми вивчаємо три варіанти фінансування: перший — власними силами (і ми на нього розраховуємо), другий — органи місцевої влади та Кабінет міністрів, третій — приватні інвестиції з нашим партнерством. Зараз розглядаємо варіанти», — сказав Веприцький.

Він також підкреслив, що загалом потрібно відремонтувати близько 35 поїздів, а по мірі набуття прибутковості проекту — купувати новий рухомий склад.

«Щоб цей проєкт був ефективним, треба купити 10 одиниць рухомого складу місткістю до 1000 осіб. Ми зараз ведемо перемовини з різними виробниками рухомого складу, у тому числі з Pesa, Stadler і КВСЗ», - розповів Веприцький.

Проєкт Kyiv Citу Express передбачає інтервал між електричками в пікові години 10-15 хвилин і охопить 47 станцій.

Боротися з безквитковими пасажирами планується за допомогою турнікетів, огороджених зон очікування, а також підвищених штрафів.

Нагадаємо, 22 липня вранці в Києві було скасовано шість рейсів міської електрички. Зараз цей вид транспорту на балансі «Київпастрансу».

Раніше «Укрзалізниця» заявила, що за умови підтримки Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проект Kyiv City Express. На відновлення 10 електропоїздів готові виділити 500 млн грн.