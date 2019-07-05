«Укрзалізниця» готова забрати у «Київпастранса» міську електричку



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Ситуація з міською електричкою в Києві критична, через незадовільний стан потягів щодня скасовуються рейси

«Укрзалізниця» за умови підтримки Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проект Kyiv City Express.

Компанія планує провести повне оновлення залізничного приміського сполучення з Києвом і створити якісне приміське залізничне сполучення київського регіону зі столицею. Міська електричка має стати його частиною. Про це повідомив директор регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Роман Веприцький, інформує пресслужба УЗ.

У 2012 році на баланс комунального підприємства «Київпастранс» для міської електрички було передано 10 електропоїздів. «Ситуація критична. Сьогодні (4 липня. – Ред.), наприклад, через їх незадовільний стан дев’ять рейсів міської електрички було скасовано. Ми пропонуємо «Київпастрансу» повернути нам ці поїзди та виділити на їх відновлення 500 млн грн, 50 млн грн на кожний. Цих коштів буде достатньо, щоб провести капітальний ремонт з подовженням терміну експлуатації цього рухомого складу. Крім того, фактично це ті кошти, які місто витрачає щороку на утримання цих поїздів. Подальші витрати та організацію роботи ми беремо на себе», — зазначив Веприцький.

Він також розповів, що проект Kyiv City Express «Укрзалізниця» планує реалізувати впродовж 2019-2021 років. «Це не будівництво нової залізничної мережі, а модернізація існуючої та зручне поєднання між собою маршрутів. Загальна довжина проекту буде 343 км, що з’єднає між собою 46 залізничних станції Київського регіону. Зокрема, це броварський, білоцерківський, трипільський та бориспільський напрямки, що будуть з’єднані міською електричкою. Тож мешканці міст-сателітів Києва, приїхавши до столиці, зможуть швидко дістатися місця роботи або ж навчання», — додав директор філії.

За попередніми підрахунками завдяки такій організації залізничного сполучення Укрзалізниця зможе щодня перевозити 80 тис. пасажирів на день або ж близько 20 млн пасажирів на рік. Вартість цього проекту наразі складає декілька мільярдів гривень. «Це має бути проект з фінансуванням з бюджету Києва та міст-сателітів столиці. Ми успішно запустили бориспільський експрес і розуміємо, що є нагальна потреба повного якісного оновлення приміського сполучення Київського вузла», — додають у компанії.

«Крім того, ми впровадимо сучасну систему контролю та обліку пасажирів, створимо нові робочі місця. Тож проект буде корисним як для Укрзалізниці, так і для Києва та регіонів», — резюмував Веприцький

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-ого запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.

Як повідомляв «Главком», у Києві третій день скасовуються ранкові рейси міської електрички. Так, 5 липня було скасовано шість рейсів електрички. 4 липня вранці було скасовано дев’ять рейсів міської електрички.