За рік надходження до бюджету Києва від орендної плати за землю зросли майже на 256 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За 12 місяців бюджет столиці отримав від продажу земельних ділянок трохи більше 64 млн грн

За останні 12 місяців надходження до столичного бюджету від орендної плати за землю збільшились майже на 256 млн грн. Про це повідомили у Департаменті земельних ресурсів Київської міської держадміністрації.

Як зазначають у Департаменті, станом на 1 серпня 2019 року надходження від орендної плати за землю становлять 1,87 млрд грн, а у 2018 році за цей же період становили 1,614 млрд грн. Отже, сума надходження від орендної плати збільшилась на 255,9 млн грн.

У Департаменті також звертають увагу, що бюджет міста вже отримав від продажу земельних ділянок трохи більше 64 млн грн. За звітний період укладено 13 договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення (викуп земельних ділянок комунальної власності під власним нерухомим майном).

До кінця року планується продаж 24 земельних ділянок загальною вартістю більше 70 млн грн, у разі, якщо Київрада підтримає такі рішення.

Податкове законодавство України визначає два види плати за землю: земельний податок та орендна плата.

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, яким земельні ділянки передані у постійне користування.

Адміністрування та ведення обліку податків покладено на Державну фіскальну службу. Департамент земельних ресурсів КМДА не має відповідних повноважень.

У свою чергу, платником орендної плати є орендар земельної ділянки на підставі укладеного з Київською міською радою договору оренди. Будь-які інші види оплати за земельні ділянки, в тому числі право на які не оформлено законодавством, не передбачені.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування мають право встановлювати ставки плати за землю, в тому числі орендної плати, що сплачується на відповідній території.