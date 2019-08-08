Ринок землі в Україні запрацює з 2020 року – Зеленський



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«Цього року ми обов’язково проведемо земельну реформу», - повідомив Зеленський у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський заявив, що в цьому році в Україні буде проведено земельну реформу, а ринок землі запрацює у 2020 році.

Про це Зеленський сказав на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі.

«Цього року ми обов’язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дасть змогу створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, яка є найкращою у світі за якістю», – повідомив глава держави.

Раніше у команді Зеленського заявляли про необхідність відкритого ринку землі після підготовки відповідного законодавства.

Заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук допускає розблокування ринку землі до кінця 2019 року.

У лютому 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2020 року.

Як повідомлялось, вранці 8 серпня у Стамбулі пройшов бізнес-форум за участю Зеленського.

Нагадаємо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент України запропонував Туреччині долучитись до відновлення інфраструктури Донбасу.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Джерело: Радіо Свобода