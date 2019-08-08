У НБУ готові до відкриття ринку землі



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Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб Фото НБУ

Для банківської системи ця реформа стане хорошим кроком, оскільки з’являється додатковий актив

Банківська система України готова до роботи з ринком землі.

Про це розповів заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв’ю Financial Observer, повідомляє Економічна правда.

«Земля – це актив. Банківська система готова до роботи з землею. Для банківської системи ця реформа стане хорошим кроком, оскільки з’являється додатковий актив, який може виступати як застава за кредитом», – пояснив Сологуб.

Сологуб додав, що нинішня ситуація з земельною реформою є «прикладом з підручника з мікроекономіки».

«Цей ринок вже існує. Однак цей ринок залишається в тіні. Ось чому ціни на землю викривлені. Реформа наведе порядок», – додав він.

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Як повідомлялося, Міжнародні резерви України сягнули шестирічного максимуму.