За тиждень на дорогах столиці сталося майже 700 ДТП: є жертви



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ДТП на Броварському проспекті Фото: Інформатор

Протягом тижня у Києві сталося 14 наїздів на пішоходів

За минулий тиждень - з 11 по 17 березня – у Києві зафіксовано 689 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 790), з них 33 з потерпілими (на попередньому тижні 34). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

За тиждень на дорогах столиці отримали поранення 40 осіб (на попередньому тижні - 44), загинула одна особа (на попередньому тижні в ДТП загинули чотири людини).

Протягом тижня сталося 14 наїздів на пішоходів, з них 6 - на пішохідних переходах. Поранено 2 велосипедисти.

КП «Центр організації дорожнього руху» закликає всіх учасників дорожнього руху бездоганно дотримуватися правил дорожнього руху.

Як повідомлялося, 17 березня в Києві на Броварському проспекті поблизу станції метро «Гідропарк» сталася ДТП: зіткнулися Mitsubishi Lancer і Chevrolet Malibu. Однак банальні «догонялки» переросли в конфлікт з погрозами.

18 березня на вулиці Жилянській, 107 у Києві водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням і влетів в електроопору. В результаті зіткнення машина спалахнула.