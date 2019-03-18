П’яна ДТП біля «Гідропарку»: неадекватний водій дістав пістолет (фото, відео)



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Поліція спецпризначення затримала п'яного водія Фото: Інформатор

П’яний водій погрожував сім’ї, в автомобіль якої врізався, пістолетом

У неділю, 17 березня, в Києві на Броварському проспекті поблизу станції метро «Гідропарк» сталася ДТП: зіткнулися Mitsubishi Lancer і Chevrolet Malibu. Однак банальні «догонялки» переросли в конфлікт з погрозами.

Інцидент стався близько 18:40. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів водій Mitsubishi, він їхав по Броварському проспекту у бік станції метро «Гідропарк». Під час руху в машині була мама чоловіка і дитина. У якийсь момент він почув тріск. Коли подивився в дзеркало заднього виду, то побачив, що позаду в нього врізався Chevrolet.

Водій Lancer підійшов до Malibu, щоб поговорити з водієм. Але замість того, щоб просто викликати поліцію і оформити ДТП, почався конфлікт. Власник Mitsubishi зазначив, що водій Chevrolet перебував у неадекватному стані і в нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Під час діалогу чоловік почав погрожувати, а потім дістав пістолет. Також пістолетом він погрожував і жінці, яка перебувала в Lancer.

На місце ДТП прибули екіпажі патрульної поліції і наряд полку патрульної поліції спеціального призначення. У чоловіка вилучили зброю, після чого передали слідчо-оперативній групі.

Деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомлялося, 18 березня на вулиці Жилянській, 107 у Києві водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням і влетів в електроопору. В результаті зіткнення машина спалахнула.