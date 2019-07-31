За три роки «Бориспіль» подвоїв пасажиропотік



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Більшість пасажирів припадає на міжнародні рейси

З початку 2019 року держпідприємство обслужило 8 млн пасажирів

У липні 2019 року Міжнародний аеропорт «Бориспіль» досягнув подвоєння пасажиропотоку за трирічний період роботи. Про це повідомляє пресслужба летовища.

За підсумками 25 липня з початку року держпідприємство обслужило 8 млн пасажирів, у той час як за аналогічний період 2016 року – 4 млн осіб.

Аеропорт «Бориспіль» продовжує планове нарощення показників з деяким перевищенням в період високого туристичного сезону.

«Даний результат підтверджує правильний вибір стратегії розвитку аеропорту. «Бориспіль» демонструє приклад успішного самодостатнього зростання у доволі нелегких ринкових умовах. Сподіваюся, в нашої команди не виникне перепон для подальшого покращення результату», – зазначив з цього приводу генеральний директор ДП МА «Бориспіль» Павло Рябікін.

Як повідомлялося, у січні-червні 2019 року аеропорт «Бориспіль» обслужив 6,7 млн пасажирів, що на 20,1% перевищило результат за аналогічний період минулого року. З них 6,182 млн пасажирів припадає на міжнародні рейси (+ 21,1%), 517,7 тис. пасажирів - на внутрішні лінії (+ 9,5%).

Водночас, за січень-червень 2019 року аеропорт «Київ» обслужив 1,332 млн пасажирів, що на 16% більше, ніж у січні-червні 2018 р.