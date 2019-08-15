Заборгованість киян за воду сягає 626 млн грн графіка



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Юридичні особи заборгували Київводоканалу 336 млн грн

Станом на кінець липня 2019 року заборгованість перед «Київводоканалом» за надані послуги з водопостачання та водовідведення склали 962 млн грн.

З цієї суми борги мешканців багатоповерхових будинків Києва склали 626 млн гривень, юридичні особи заборгували 336 млн гривень. Такі дані за липень оприлюднила пресслужба «Київводоканалу».

Попередження про наявність боргу отримали 8,2 тис. фізичних осіб і 3,5 тис. абонентів-юросіб.

Також повідомляється, що за липень з жителями Києва укладено 2,9 тис. договорів на надання послуг «Київводоканалу, і 309 – з юрособами.

Протягом липня працівниками «Київводоканалу» було опломбовано 11,6 тис. приладів обліку води.

95 об'єктів відключено від мереж водопостачання/водовідведення.





До слова, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік. До переліку забруднювачів увійшли підприємства, які скидають в природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам. «Київводоканал» очолив цей антирейтинг.

«Київводоканал» заявив, що інформація, оприлюднена Держводагенством, наносить шкоду репутації «Київводоканалу» та безпідставно дискредитує підприємство, одним з головних принципів діяльності якого є захист навколишнього середовища