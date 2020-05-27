Загибель чоловіка у розритому котловані в Києві: з’явилося фото з місця трагедії



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Рятувальники за допомогою мотузки дістали тіло з котловану Фото: ДСНС

Тіло чоловіка знаходилося в котловані на поверхні води без ознак життя.

Столичні вогнеборці близько о 10:50 дістали тіло чоловіка з котловану на вул. Григоровича-Барського, 7А у Святошинському районі.

Як повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, 27 травня о 8:59 до рятувальників від служби 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Григоровича-Барського, 7А в котловані з водою знаходиться тіло людини.

На місце події було направлено відділення рятувальників з 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. Бійцями ДСНС було встановлено, що тіло чоловіка знаходилося в котловані на поверхні води без ознак життя.

«Після проведення правоохоронними органами попередніх слідчих дій, о 10:50 рятувальники за допомогою рятувальної мотузки дістали тіло з котловану та передали його слідчо-оперативній групі. Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами», - повідомили у ДСНС.

Раніше «Главком» повідомив про загибель чоловіка, що впав у яму з гарячою водою.

Згодом Київськам міська держадміністрація розповіла про трагедію. За її даними, тіло виявили мешканці сусідніх будинків в котловані разом з огорожею, яку було встановлено навколо місця проведення робіт.

«Місце проведення ремонтних робіт було огороджене. Обставини події свідчать про те, що інцидент не пов‘язаний з витоком теплоносія. Аварійна бригада завершила роботи сьогодні о 5:30», - розповіли у КМДА.

Працівники ДСНС, що прибули на місце, зафіксували температуру води у котловані не більше +32 градусів