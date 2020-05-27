Загибель чоловіка у ямі на тепломережі: столична влада озвучила свою версію трагедії



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Місце проведення ремонтних робіт було огороджене Фото ілюстративне

У КМДА вважають, що інцидент не пов‘язаний з витоком теплоносія

Сьогодні, 27 травня, о 8:45 на вул. Григоровича-Барського, 7А біля місця проведення ремонтних робіт на тепломережі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Тіло виявили мешканці сусідніх будинків в котловані разом з огорожею, яку було встановлено навколо місця проведення робіт.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Місце проведення ремонтних робіт було огороджене. Обставини події свідчать про те, що інцидент не пов‘язаний з витоком теплоносія. Аварійна бригада завершила роботи сьогодні о 5:30», - розповіли у КМДА.

Працівники ДСНС, що прибули на місце, зафіксували температуру води у котловані не більше +32 градусів.

Розпочато слідчі дії.

Раніше «Главком» повідомив про загибель чоловіка, що впав у яму з гарячою водою.

Нагадаємо, 20 травня на вулиці Леваневського у Соломянському районі Києва (місцевість Караваєві дачі) стався прорив трубопроводу з гарячою водою.

26 травня у Голосіївському районі Києва посеред дороги прорвало трубу тепломережі, внаслідок чого утворився фонтан гарячої води.