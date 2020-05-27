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    Загибель чоловіка у ямі на тепломережі: столична влада озвучила свою версію трагедії

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    Місце проведення ремонтних робіт було огороджене - Загибель чоловіка у ямі на тепломережі: столична влада озвучила свою версію трагедії
    Місце проведення ремонтних робіт було огороджене
    Фото ілюстративне

    У КМДА вважають, що інцидент не пов‘язаний з витоком теплоносія

    Сьогодні, 27 травня, о 8:45 на вул. Григоровича-Барського, 7А біля місця проведення ремонтних робіт на тепломережі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Тіло виявили мешканці сусідніх будинків в котловані разом з огорожею, яку було встановлено навколо місця проведення робіт.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    «Місце проведення ремонтних робіт було огороджене. Обставини події свідчать про те, що інцидент не пов‘язаний з витоком теплоносія. Аварійна бригада завершила роботи сьогодні о 5:30», - розповіли у КМДА.

    Працівники ДСНС, що прибули на місце, зафіксували температуру води у котловані не більше +32 градусів.

    Розпочато слідчі дії.

    Раніше «Главком» повідомив про загибель чоловіка, що впав у яму з гарячою водою.

    Нагадаємо, 20 травня на вулиці Леваневського у Соломянському районі Києва (місцевість Караваєві дачі) стався прорив трубопроводу з гарячою водою.

    26 травня у Голосіївському районі Києва посеред дороги прорвало трубу тепломережі, внаслідок чого утворився фонтан гарячої води.

    Київ ДСНС смерть КМДА чоловік Київтеплоенерго
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