У Києві загинув чоловік, упавши в яму з гарячою водою



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Трагедія сталася у дворі будинку на вул. Григоровича-Барського, 7А

Чоловік помер до приїзду швидкої допомоги

Сьогодні, 27 травня, на вулиці Григоровича-Барського, 7А у Святошинському районі Києва (житловий масив Південна Борщагівка) сталася надзвичайна подія.

Як повідомили «Главкому» джерела в екстрених службах, у дворі будинку чоловік упав у яму з гарячою водою.

Чоловік помер до приїзду швидкої допомоги. Медикам залишалося лише констатувати смерть.

Причини та обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 20 травня на вулиці Леваневського у Соломянському районі Києва (місцевість Караваєві дачі) стався прорив трубопроводу з гарячою водою.

26 травня у Голосіївському районі Києва посеред дороги прорвало трубу тепломережі, внаслідок чого утворився фонтан гарячої води.

Як відомо, наразі у Києві проводяться гідравлічні випробування тепломереж. Після послаблення обмежувальних заходів у столиці 12 травня випробування розпочалися на малих котельнях та ТЕЦ-6, які обслуговують Троєщину, Лісовий масив, Воскресенку, Оболонь, Мінський масив, Виноградар та Відрадний. 25 травня завершилася перша черга випробувань. Під час «гідравліки» виявлено близько 300 пошкоджень мереж, які станом на сьогодні усунено для відновлення гарячого водопостачання, повідомили у Київтеплоенерго.

19 травня у Києві розпочалася друга черга гідравлічних випробувань тепломереж. Вона триватиме до 5 червня. На міцність випробовуватимуть мережі частини Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру Києва. Загалом близько 10% житлових будинків (1300) столиці. Це клієнти, що отримують теплову енергію від ТЕЦ-5.

Адреси будинків, де тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, - на сайті Київтеплоенерго.