У Києві з-під асфальту забив черговий фонтан (відео)



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Висота фонтану сягає кілька метрів Фото: скріншот відео

На тепломережі сталася аварія

Сьогодні, 26 травня, у Голосіївському районі Києва посеред дороги прорвало трубу тепломережі, внаслідок чого утворився фонтан.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Черговий фонтан із труби влаштували на «радість» киянам. Київ, Деміївська», - йдеться в коментарі до відео.

Нагадаємо, 20 травня на вулиці Леваневського у Соломянському районі Києва (місцевість Караваєві дачі) стався прорив трубопроводу з гарячою водою.

Як повідомлялося, цього року гідравлічні випробування тепломереж в Києві розпочалися пізніше, ніж зазвичай. Після послаблення обмежувальних заходів у столиці 12 травня випробування розпочалися на малих котельнях та ТЕЦ-6, які обслуговують Троєщину, Лісовий масив, Воскресенку, Оболонь, Мінський масив, Виноградар та Відрадний. 25 травня завершилася перша черга випробувань очікується 25 травня. Під час «гідравліки» виявлено близько 300 пошкоджень мереж, які станом на сьогодні усунено для відновлення гарячого водопостачання. Для цього в цілодобовому режимі працюють 32 аварійні бригади Київтеплоенерго.

19 травня у Києві розпочалася друга черга гідравлічних випробувань тепломереж. Вона триватиме до 5 червня. На міцність випробовуватимуть мережі частини Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру Києва. Загалом близько 10% житлових будинків (1300) столиці. Це клієнти, що отримують теплову енергію від ТЕЦ-5.

Адреси будинків, де тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, - на сайті Київтеплоенерго.