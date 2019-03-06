Захист від автохамів з’явиться на площі Льва Толстого і біля Південного вокзалу



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Встановлення дорожніх віх у Києві Фото: Центр організації дорожнього руху

Дорожніми віхами будуть огороджені ділянки, на яких зараз паркуються окремі водії

Найближчим часом співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» для унеможливлення стихійного паркування здійснять встановлення дорожніх віх – делінеаторів - на площі Льва Толстого та біля Південного залізничного вокзалу. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.

«На площі Льва Толстого дорожніми віхами будуть огороджені напрямні острівці, на яких зараз паркуються окремі водії – явні порушники правил дорожнього руху. Через недотримання ними правил на площі обмежено видимість, що призводить до підвищення аварійності. Аналогічні заходи вже запроваджені на площі Перемоги та на Бессарабській площі та отримали схвальні відгуки від учасників руху», – зазначив Поворозник.

Він додав, що завдяки таким заходам у місті підвищується безпека усіх учасників дорожнього руху.

«Що ж стосується Південного вокзалу, то на вулиці Ползунова буде відокремлено ліву смугу руху, що унеможливить паркування та забезпечить безперешкодний транзитний рух, який наразі ускладнюється через стихійне паркування», – розповів Поворозник та додав, що схожі заходи було запроваджено на вулицях Покровській та Хорива, і їхні результати – позитивні.

Нагадаємо, нещодавно на перехресті вулиць Боричів узвіз та Сагайдачного/Володимирський узвіз було встановлено дорожні віхи на розгалуженні смуг руху в бік Володимирського узвозу та вулиці Сагайдачного.

Подібний захід було реалізовано на Бессарабській площі – там за допомогою дорожніх віх було унеможливлено паркування на острівці безпеки у місці примикання вулиці Круглоуніверситетської до вулиці Басейної. Завдяки цьому було підвищено безпеку руху – покращено оглядовість перехрестя для водіїв, та створено зручності для пішоходів – користуючись пішохідним переходом, їм тепер не доводиться оминати припарковані посеред острівця безпеки автомобілі.