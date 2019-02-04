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    На Бессарабці острівець безпеки обгородили стовпчиками (фото)

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    Острівець безпеки на Бессарабці - На Бессарабці острівець безпеки обгородили стовпчиками (фото)
    Острівець безпеки на Бессарабці
    Фото: КП «Центр організації дорожнього руху»

    Дорожні віхи унеможливлюють паркування на острівці безпеки

    Цими вихідними, 2-3 лютого, співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили дорожні віхи на перехресті вулиць Басейної та Круглоуніверситетської. Про це повідомляється на сторінці Центру.

    «Такий захід має підвищити безпеку пішоходів, адже дорожні віхи унеможливлюють паркування на острівці безпеки: припарковані машини погіршували оглядовість та створювали додаткові незручності для пішоходів, особливо маломобільних груп населення», - йдеться в повідомленні.

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    На Бессарабці острівець безпеки обгородили стовпчиками (фото)
    На Бессарабці острівець безпеки обгородили стовпчиками (фото)
    На Бессарабці острівець безпеки обгородили стовпчиками (фото)
    На Бессарабці острівець безпеки обгородили стовпчиками (фото)

    Як повідомлялося, в Оболонському районі столиці на вулицях Зої Гайдай, Маршала Малиновського, Героїв Дніпра та Йорданській облаштували острівців безпеки для пішоходів.

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