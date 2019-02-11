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    На Поштові площі з’явився захист від автохамів (фото)

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    Дорожні віхи на Поштовій площі - На Поштові площі з’явився захист від автохамів (фото)
    Дорожні віхи на Поштовій площі
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    Острівець безпеки на Поштовій площі захистили від порушників ПДР

    У суботу, 9 лютого, на перехресті вулиць Боричів узвіз та Сагайдачного/Володимирський узвіз було встановлено дорожні віхи на розгалуженні смуг руху в бік Володимирського узвозу та вулиці Сагайдачного. Це має унеможливити порушення правил дорожнього руху – поворот наліво, на Володимирський узвіз, з правої смуги руху вулиці Боричів узвіз. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

    «Наразі по вулиці Боричів узвіз в напрямку від Набережного шосе три смуги руху, з яких дві смуги – для подальшого руху на Володимирський узвіз, і одна – направо, на вулицю Сагайдачного. Однак у години пік окремі водії здійснюють вказаний поворот наліво з крайньої правої смуги – і на перехресті намагаються повернутися на смугу руху на Володимирський узвіз. Враховуючи, що по Володимирському узвозу наявні дві смуги руху в бік Хрещатика, це спричиняє конфліктні та аварійно-небезпечні ситуації і, відповідно, заторові явища», - йдеться в повідомленні.

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    На Поштові площі з’явився захист від автохамів (фото)
    На Поштові площі з’явився захист від автохамів (фото)
    На Поштові площі з’явився захист від автохамів (фото)
    На Поштові площі з’явився захист від автохамів (фото)
    На Поштові площі з’явився захист від автохамів (фото)
    На Поштові площі з’явився захист від автохамів (фото)
    На Поштові площі з’явився захист від автохамів (фото)
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    Нагадаємо, що подібний захід минулого понеділка було реалізовано на Бессарабській площі – там за допомогою дорожніх віх було унеможливлено паркування на острівці безпеки у місці примикання вулиці Круглоуніверситетської до вулиці Басейної. Завдяки цьому було підвищено безпеку руху – покращено оглядовість перехрестя для водіїв, та створено зручності для пішоходів – користуючись пішохідним переходом, їм тепер не доводиться оминати припарковані посеред острівця безпеки автомобілі.

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