На Поштові площі з’явився захист від автохамів (фото)



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Дорожні віхи на Поштовій площі Фото: Центр організації дорожнього руху

Острівець безпеки на Поштовій площі захистили від порушників ПДР

У суботу, 9 лютого, на перехресті вулиць Боричів узвіз та Сагайдачного/Володимирський узвіз було встановлено дорожні віхи на розгалуженні смуг руху в бік Володимирського узвозу та вулиці Сагайдачного. Це має унеможливити порушення правил дорожнього руху – поворот наліво, на Володимирський узвіз, з правої смуги руху вулиці Боричів узвіз. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

«Наразі по вулиці Боричів узвіз в напрямку від Набережного шосе три смуги руху, з яких дві смуги – для подальшого руху на Володимирський узвіз, і одна – направо, на вулицю Сагайдачного. Однак у години пік окремі водії здійснюють вказаний поворот наліво з крайньої правої смуги – і на перехресті намагаються повернутися на смугу руху на Володимирський узвіз. Враховуючи, що по Володимирському узвозу наявні дві смуги руху в бік Хрещатика, це спричиняє конфліктні та аварійно-небезпечні ситуації і, відповідно, заторові явища», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що подібний захід минулого понеділка було реалізовано на Бессарабській площі – там за допомогою дорожніх віх було унеможливлено паркування на острівці безпеки у місці примикання вулиці Круглоуніверситетської до вулиці Басейної. Завдяки цьому було підвищено безпеку руху – покращено оглядовість перехрестя для водіїв, та створено зручності для пішоходів – користуючись пішохідним переходом, їм тепер не доводиться оминати припарковані посеред острівця безпеки автомобілі.