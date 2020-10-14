День захисника: п'ять військових підрозділів отримали почесні найменування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Почесні найменування отримали підрозділи Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби

Почесні найменування були присвоєні за бойові заслуги та мужність

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня захисника України присвоїв почесні найменування п'ятьом військовим підрозділам. Почесні найменування отримали підрозділи Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави.

Третя бригада оперативного призначення Національної гвардії отримала почесне найменування «імені полковника Петра Болбочана», а 40-й полк Нацгвардії відтепер носитиме ім'я полковника Данила Нечая.

Почесне найменування «ім'я генерал-майора Олександра Радієвського» присвоїли 16-му полку охорони громадського порядку Нацгвардії.

Також почесне найменування «імені Січових Стрільців» було присвоєно Дев’ятому прикордонному загону ДПСУ, а 43-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних сил глава держави присвоїв ім'я гетьмана Тараса Трясила.

Укази було розміщено на сайті Офісу президента України.

У Києві сьогодні, в День захисника України відбувається традиційний Марш УПА. Цього разу він проходить під гаслом «Бій колаборантам!».

Аби показати серйозність своїх намірів учасники маршу прокатали на позашляховику центром столиці гармату.

Також сьогодні подружжя Порошенків вшанували пам’ять захисників України, які загинули в боях за рідну землю.

Крім того третій президент України Віктор Ющенко привітав українців з річницею УПА і святом Покрови.

Слід нагадати, що й Сполучені Штати привітали українців із Днем захисника України.

Читайте також: