Закидають камінням і забризкують газом: у Києві викрили банду злодійок
Банда злодійок нападає на людей на вулицях
У Києві викрито банду небезпечних грабіжниць, які закидають потерпілих камінням і застосовують газові балончики. Про це повідомляється в Telegram-спільноті «Всеодноїхнесадять».
«Будьте обережні! Ця банда нападає на людей, якщо не вдалося пограбувати! Кидають у потерпілих камінням, пляшками, задувають балоном. Б'ються!» – повідомляється у дописі з фотографіями злодійок.
Імена затриманих:
- Кондор Рада Янушівна, 2000 року народження,
- Ласлова Ірина Гейзівна, 2002 р.н.,
- Сухан Дьєнді Гейзівна, 1987 р.н.,
- Кондор Ейшебет Батоловна, 1985 р.н.
Зазначимо, що хештегом «Всеодноїхнесадять» позначають ромів, які грабують і обманюють громадян. Поліція часто відпускає підозрюваних, і злодії знову беруться «за справу».
Нагадаємо, нещодавно поліція Київщини затримала двох шахрайок ромської національності, які видурили 240 тис. грн. у літнього подружжя з Рокитного.
А в селі Трушки Білоцерківського району жінки ромської народності викрали у місцевої жительки 40 тис. грн. При цьому одна зі злодійок вкусила потерпілу.