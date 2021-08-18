Закидають камінням і забризкують газом: у Києві викрили банду злодійок

Злодійки використовують газові балончики проти своїх жертв

Банда злодійок нападає на людей на вулицях

У Києві викрито банду небезпечних грабіжниць, які закидають потерпілих камінням і застосовують газові балончики. Про це повідомляється в Telegram-спільноті «Всеодноїхнесадять».

«Будьте обережні! Ця банда нападає на людей, якщо не вдалося пограбувати! Кидають у потерпілих камінням, пляшками, задувають балоном. Б'ються!» – повідомляється у дописі з фотографіями злодійок.

Імена затриманих:

Кондор Рада Янушівна, 2000 року народження,

Ласлова Ірина Гейзівна, 2002 р.н.,

Сухан Дьєнді Гейзівна, 1987 р.н.,

Кондор Ейшебет Батоловна, 1985 р.н.

Зазначимо, що хештегом «Всеодноїхнесадять» позначають ромів, які грабують і обманюють громадян. Поліція часто відпускає підозрюваних, і злодії знову беруться «за справу».

Нагадаємо, нещодавно поліція Київщини затримала двох шахрайок ромської національності, які видурили 240 тис. грн. у літнього подружжя з Рокитного.

А в селі Трушки Білоцерківського району жінки ромської народності викрали у місцевої жительки 40 тис. грн. При цьому одна зі злодійок вкусила потерпілу.