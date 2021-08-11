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    240 тис. грн за «зняття порчі». На Київщині поліція затримала шахрайок (фото)

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    Поліція затримала псевдоцілительок - 240 тис. грн за «зняття порчі». На Київщині поліція затримала шахрайок (фото)
    Поліція затримала псевдоцілительок
    Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Аферистки забрали в пенсіонерів усі заощадження

    Поліція Київщини затримала двох шахрайок ромської національності, які видурили 240 тис. грн. у літнього подружжя з Рокитного. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

    Шахрайки обіцяли подружжю «зняття порчі».

    «Схема, за якою працював цей злочинний дует, банальна. Спочатку 50-річна та 41-річна псевдоцілительки розповідали потерпілим страхітливі байки про загибель рідних, потім робили безглузді ритуали вдаваного порятунку з рушниками, вогнем і, звичайно, готівкою. В результаті таких маніпуляцій злодійки забрали у пенсіонерів всі заощадження», – розповів Нєбитов.

    Потерпілі повідомили до поліції про скоєний злочин.

    Поліція Київщини оперативно встановила шахраїв і затримала злочинний дует. В аферисток виявили викрадені гроші.

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    240 тис. грн за «зняття порчі». На Київщині поліція затримала шахрайок (фото)
    240 тис. грн за «зняття порчі». На Київщині поліція затримала шахрайок (фото)
    240 тис. грн за «зняття порчі». На Київщині поліція затримала шахрайок (фото)
    240 тис. грн за «зняття порчі». На Київщині поліція затримала шахрайок (фото)
    240 тис. грн за «зняття порчі». На Київщині поліція затримала шахрайок (фото)

    Як повідомлялося, у Києві аферистки під виглядом соцпрацівниць ошукали 93-річну жінку.

    Теги: Національна поліція України кримінал шахрайство Київщина пограбування
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    240 тис. грн за «зняття порчі». На Київщині поліція затримала шахрайок (фото)