240 тис. грн за «зняття порчі». На Київщині поліція затримала шахрайок (фото)

Аферистки забрали в пенсіонерів усі заощадження

Поліція Київщини затримала двох шахрайок ромської національності, які видурили 240 тис. грн. у літнього подружжя з Рокитного. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

Шахрайки обіцяли подружжю «зняття порчі».

«Схема, за якою працював цей злочинний дует, банальна. Спочатку 50-річна та 41-річна псевдоцілительки розповідали потерпілим страхітливі байки про загибель рідних, потім робили безглузді ритуали вдаваного порятунку з рушниками, вогнем і, звичайно, готівкою. В результаті таких маніпуляцій злодійки забрали у пенсіонерів всі заощадження», – розповів Нєбитов.

Потерпілі повідомили до поліції про скоєний злочин.

Поліція Київщини оперативно встановила шахраїв і затримала злочинний дует. В аферисток виявили викрадені гроші.

Як повідомлялося, у Києві аферистки під виглядом соцпрацівниць ошукали 93-річну жінку.