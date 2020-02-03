Київський фунікулер дарує безкоштовний проїзд за поцілунок (фото)



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Усі закохані зможуть безкоштовно проїхати у фунікулері Фото: Київпастранс

Акція відбудеться у День закоханих

Київський фунікулер влаштовує акцію до Дня закоханих, 14 лютого. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

«У столичному фунікулері 14 лютого даруємо усім закоханим безкоштовний проїзд за обійми чи поцілунок», - йдеться в повідомленні.

Акція відбудеться 14 лютого із 08:00 до 09:00. «Адже саме у цей час, за дослідженнями місцевого купідона, найбільше закоханих», - зазначили у Київпастрансі.

Крім того, буде можливість виграти проїзний квиток на три види транспорту.

Київському фунікулеру, що з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ, вже понад 100 років. Споруджувався він впродовж 1902–1905 років. Його прокладено схилом Володимирської гірки з гарним видом на річку Дніпро. Лінія складається з двох станцій і управляється комунальним підприємством «Київпастранс».

Щороку цей вид транспорту перевозить до 2,8 млн пасажирів, серед яких чимало туристів.

Дивіться, як виглядав фунікулер у різні періоди століття.