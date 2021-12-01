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    Шторки між людьми та без умивальника. Киян обурили умови паліативного відділення лікарні (фото)

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    Шторки між людьми та без умивальника. Киян обурили умови паліативного відділення лікарні (фото)
    фото: Леся Литвинова/Facebook

    «Розширення» відділення відбулося без дотримання елементарних умов

    У паліативному відділенні Київської міської клінічної лікарні №2 відбулося «розширення», яке обурило голову Благодійного фонду «Свої» Лесю Литвинову. Своїми враженнями волонтерка та громадська діячка поділилася у соціальній мережі Facebook.

    Литвинова зазначила, що раніше паліативне відділення (відділення, де надається допомога пацієнтам, хвороби яких не піддаються лікуванню, спрямованому на одужання – «Главком») цієї лікарні здавалося їй взірцевим.

    «На запитання «куди ви порадите покласти людину в Києві», я завжди говорила, що є два добрі відділення – там і на Верховинній. І була абсолютно впевнена, що у пацієнта проблем не буде», – підкреслила волонтерка.

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    Шторки між людьми та без умивальника. Киян обурили умови паліативного відділення лікарні (фото)
    Шторки між людьми та без умивальника. Киян обурили умови паліативного відділення лікарні (фото)
    фото: Леся Литвинова/Facebook

    Волонтерка додала, що віднедавна поряд із звичним відділенням раптово обладнали приміщення на 10 ліжок, розділених шторками, де вже почали розміщувати пацієнтів. Однак у цьому приміщенні відсутні елементарні умови для перебування пацієнтів та їхніх родичів.

    «Ви не повірите – але навіть банального умивальника немає жодного. Натомість є шторки. Так. З зворушливими колосками, які викликають у мене стійкі асоціації з Голодомором. Про яку гідність може йтися в таких умовах? Так Бог з нею, з гідністю. Яке це взагалі все стосується паліативу? Що це – сарай? Конвеєр? Зал очікування смерті?», – обурилася Леся Литвинова.

    Нагадаємо, раніше журналіст Дмитро Коган оприлюднив відео з Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні, приміщення якої перебувають у жахливому стані.

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    Теги: лікарня хвороби журналіст
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    Шторки між людьми та без умивальника. Киян обурили умови паліативного відділення лікарні (фото)