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    Іржава сантехніка та обдерті стіни. Який вигляд має дитяча інфекційна лікарня у Харкові (відео)

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    Поки вбиральні дитячої інфекційної лікарні Харкова перебувають у жахливому стані, у місті ремонтують зоопарк та фонтани - Іржава сантехніка та обдерті стіни. Який вигляд має дитяча інфекційна лікарня у Харкові (відео)
    Поки вбиральні дитячої інфекційної лікарні Харкова перебувають у жахливому стані, у місті ремонтують зоопарк та фонтани
    фото: novyny.live

    Журналіст показав, в яких умовах у Харкові лікуються діти

    Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня у жахливому стані. Журналіст Дмитро Коган оприлюднив відео, на якому показав санвузол медзакладу. Про ремонт тут годі говорити, туалети не ремонтувались, напевно, з радянських часів. Однак і санітарний стан гігієнічних кімнат в інфекційній лікарні перебувають у цілковитій антисанітарії.

    «Це – дитяча інфекційна лікарня, в туалеті якої живе як мінімум декілька інфекцій і з десяток небезпечних паразитів. Згадайте це відео, коли будете читати про новий парк гірлянд, «Велике будівництво» чи смаколики для слоника Ауна на його день народження», – підписав своє відео журналіст.

    Поки вбиральні дитячої інфекційної лікарні Харкова перебувають у жахливому стані, у місті ремонтують зоопарк та фонтани.

    На відео можна побачити, що у вбиральні та душі стара сантехніка та обдерті стіни.

    Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові обирали нового міського голову. До судів було скеровано 56 справ про результати голосування на виборчих дільницях під час виборів міського голови Харкова.

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    Теги: діти будівництво ремонт лікарня журналіст
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    Іржава сантехніка та обдерті стіни. Який вигляд має дитяча інфекційна лікарня у Харкові (відео)