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    У Росії горіла коронавірусна лікарня: є жертви (відео)

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    Внаслідок пожежі постраждали 11 осіб, з них троє &ndash; загинули - У Росії горіла коронавірусна лікарня: є жертви (відео)
    Внаслідок пожежі постраждали 11 осіб, з них троє – загинули
    Фото: з відкритих джерел

    Серед постраждалих медсестра, вона перебуває у важкому стані

    У ніч на 9 червня в російській Рязані сталася пожежа у реанімаційному відділенні лікарні імені Семашка. Там перебували пацієнти з ускладненнями після зараження коронавірусом.

    Внаслідок пожежі постраждали 11 осіб, з них троє – загинули. Дев'ятеро людей вдалося врятувати, передає ТАСС.

    Серед постраждалих перебуває медсестра, вона у важкому стані.

    «Постраждалі є важкі, середньої тяжкості, є задовільні. В основному у них опікові травми. Постраждала під час пожежі медсестра перебуває у важкому стані», – пише агентство з посиланням на джерело в екстрених службах.

    Сигнал про загоряння надійшов о 3 годині 36 хвилин. О 4 годині 19 хвилин пожежу було повністю ліквідовано. Персонал установи та пожежники евакуювали 37 осіб.

    Регіональне слідче управління СК Росії організувало перевірку за фактом пожежі в лікарні. Причина пожежі та збитки встановлюються.

    Тим часом, на Київщині сталась пожежа в господарчій будівлі в с. Краснянка Сквирської міської громади, під час якої було знищено дві тисячі курей-бройлерів.
    Теги: пожежа Росія лікарня коронавірус
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    У Росії горіла коронавірусна лікарня: є жертви (відео)