У Росії горіла коронавірусна лікарня: є жертви (відео)

Внаслідок пожежі постраждали 11 осіб, з них троє – загинули

Серед постраждалих медсестра, вона перебуває у важкому стані

У ніч на 9 червня в російській Рязані сталася пожежа у реанімаційному відділенні лікарні імені Семашка. Там перебували пацієнти з ускладненнями після зараження коронавірусом.

Внаслідок пожежі постраждали 11 осіб, з них троє – загинули. Дев'ятеро людей вдалося врятувати, передає ТАСС.

Серед постраждалих перебуває медсестра, вона у важкому стані.

«Постраждалі є важкі, середньої тяжкості, є задовільні. В основному у них опікові травми. Постраждала під час пожежі медсестра перебуває у важкому стані», – пише агентство з посиланням на джерело в екстрених службах.

Сигнал про загоряння надійшов о 3 годині 36 хвилин. О 4 годині 19 хвилин пожежу було повністю ліквідовано. Персонал установи та пожежники евакуювали 37 осіб.

Регіональне слідче управління СК Росії організувало перевірку за фактом пожежі в лікарні. Причина пожежі та збитки встановлюються.