Covid-19 на Вінниччині: обласна інфекційна лікарня на 70% заповнена хворими

У реанімації перебувають 22 пацієнти

Вінницька міська інфекційна лікарня заповнена пацієнтами із коронавірусом на 70 відсотків, до кожного ліжка підведений кисень. Про це розповів очільник медзакладу Костянтин Ліваковський у коментарі «Суспільному».

Заклад має власну кисневу станцію та кріогенний газифікатор, тож дефіциту кисню немає. Тут 143 пацієнти із підтвердженим коронавірусом, 22 з них – в реанімації. Госпіталізують нині пацієнтів у вкрай важкому і середньому станах. В останній приймальний день надійшли 42 пацієнти. Щеплення проти Covid-19 мають одиниці, каже завідувач відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Степан Томин. Повну вакцинацію пройшли 17% населення, а однією дозою – 37 відсотків.

Імовірність захворіти, отримавши щеплення, існує, каже головна інфекціоністка Вінниччини Лариса Мороз. Це залежить від індивідуальної реакції організму. Кожному потрібен свій час на вироблення антитіл. Втім вакциновані хворобу долають швидше і легше. Коронавірус мутував. Кількість пацієнтів, які потребують кисню, нині перевищує 85 відсотків, додала Мороз.

«Ця нова хвиля коронавірусу більше в 99% спричинена новим дельта вірусом. Він характеризується більш коротким інкубаційним періодом і стрімким розвитком дихальних розладів на 3-5 день. Тому останні тижні ми спостерігаємо різке зростання госпіталізації саме важких хворих», – зазначила Мороз.

Нагадаємо, в Одесі через великий наплив пацієнтів в лікарнях почалося сортування хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації.

До слова, в Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Також, МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.