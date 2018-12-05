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    «Замінування» Шевченківського суду: будівлю перевіряють вибухотехніки

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    Будівлю суду перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів - «Замінування» Шевченківського суду: будівлю перевіряють вибухотехніки
    Будівлю суду перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів

    Перевірка об'єкта на даний час триває

    Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про замінування приміщення Шевченківського райсуду. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «На вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці наразі працюють спеціалісти профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції», - інформують у поліції.

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    Повідомлення про замінування будівлі працівники поліції отримали о 10:30.

    Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Перевірка об'єкта на даний час триває.

    Раніше прес-служба Шевченківського райсуду повідомила, що роботу суду припинено через повідомлення про замінуванняПроведена евакуація працівників та відвідувачів суду.

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