«Замінування» Шевченківського суду: будівлю перевіряють вибухотехніки
-
Розсилка
Перевірка об'єкта на даний час триває
Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про замінування приміщення Шевченківського райсуду. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
«На вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці наразі працюють спеціалісти профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції», - інформують у поліції.
Повідомлення про замінування будівлі працівники поліції отримали о 10:30.
Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Перевірка об'єкта на даний час триває.
Раніше прес-служба Шевченківського райсуду повідомила, що роботу суду припинено через повідомлення про замінування. Проведена евакуація працівників та відвідувачів суду.