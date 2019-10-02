Запасайтеся водою: де сьогодні будуть відключення у Києві



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Київводоканал попередив про ремонт на мережі

У середу, 2 жовтня, Київводоканал проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання.

Як повідомляє пресслужба компанії, у зв’язку з цим з 9:00 до 20:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

пров. Ясинуватський, 5-7, 9А, 17.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Раніше компанія оприлюднила графік відключення водопостачання цього тижня.

Нагадаємо також, що в ніч з 2-го на 3 жовтня Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі столиці.