Заповз до авто і поїхав. У Києві патрульні затримали п’яного водія (фото)

Чоловік лежав біля авто, а потім на колінах заповз за кермо

П’яний напівоголений чоловік сів за кермо і поїхав містом

Днями до столичної поліції надійшов виклик про те, що на проспекті Свободи біля автомобіля лежить напівоголений чоловік.

Охоронці порядку негайно прибули на місце, проте ні машини, ні громадянина на місці не було. Натомість до поліцейських підійшов очевидець й повідомив, що декілька хвилин тому бачив, як нетверезий чоловік заповз до автомобіля й поїхав. Громадянин надав фото автомобіля й вказав напрямок його руху. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні передали орієнтування на авто своїм колегам й вже на вулиці Георгія Гонгадзе один з екіпажів зупинив порушника.

Чоловік за кермом Kia перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, однак той відмовився.

3 фото На весь екран





На 40-річного керманича інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без наявності відповідних документів) КУпАП.