Головна Київ Новини
search button user button menu button

Заповз до авто і поїхав. У Києві патрульні затримали п’яного водія (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Заповз до авто і поїхав. У Києві патрульні затримали п’яного водія (фото)
Чоловік лежав біля авто, а потім на колінах заповз за кермо
фото: Патрульна поліція Києва

П’яний напівоголений чоловік сів за кермо і поїхав містом

Днями до столичної поліції надійшов виклик про те, що на проспекті Свободи біля автомобіля лежить напівоголений чоловік.

Охоронці порядку негайно прибули на місце, проте ні машини, ні громадянина на місці не було. Натомість до поліцейських підійшов очевидець й повідомив, що декілька хвилин тому бачив, як нетверезий чоловік заповз до автомобіля й поїхав. Громадянин надав фото автомобіля й вказав напрямок його руху. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрульні передали орієнтування на авто своїм колегам й вже на вулиці Георгія Гонгадзе один з екіпажів зупинив порушника.

Чоловік за кермом Kia перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, однак той відмовився.

3 фото
На весь екран

На 40-річного керманича інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без наявності відповідних документів) КУпАП.

Теги: Київ водій алкогольне сп'яніння автомобіль поліція

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Сумській області спроба зібрати врожай завершилася вибухом
На Сумщині на мінах підірвалися водій вантажівки і комбайнери: є загиблі (фото)
30 липня, 12:02
Прив’язки до певного виду пального у передплаті «єДопомога» немає
Українці зможуть безкоштовно заправити авто: деталі
Вчора, 13:32
Внаслідок ДТП виник великий затор
У Києві масштабна автотроща, розбито сім авто
2 серпня, 15:13

Новини

Заповз до авто і поїхав. У Києві патрульні затримали п’яного водія (фото)
Заповз до авто і поїхав. У Києві патрульні затримали п’яного водія (фото)
В Ірпені протягом чотирьох днів обмежено рух транспорту
В Ірпені протягом чотирьох днів обмежено рух транспорту
У Бучі поховано 15 убитих окупантами людей, яких не вдалось упізнати (відео)
У Бучі поховано 15 убитих окупантами людей, яких не вдалось упізнати (відео)
На Київщині ще одна громада перейшла до ПЦУ
На Київщині ще одна громада перейшла до ПЦУ
Обіцяв вивезти із зони бойових дій: у Києві затримано волонтера-шахрая
Обіцяв вивезти із зони бойових дій: у Києві затримано волонтера-шахрая
У Бучі відомо про 419 вбитих мешканців – міська рада
У Бучі відомо про 419 вбитих мешканців – міська рада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Волкер розкрив справжні плани Ердогана, який зустрічався із Путіним
100K
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі
59K
Російські терористи на Донбасі показали свою відповідь американським Himars (відео)
54K
Росіянка, яка в Австрії накинулася на українок, отримала заслужене покарання
54K
Ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець
48K
Медведєв і бінокль. Нове фото політика висміяли у соцмережах

Новини

Під Донецьком тривають бої – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Поразки в Україні протверезили Путіна: він звинуватив росіян у масовому алкоголізмі
Сьогодні, 00:53
Війна має закінчитися Кримом: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:32
Пропагандисти РФ намагаються очорнити ЗСУ: дослідження 
Вчора, 21:02
Депутат Бундестагу вимагає позбавити Росію права вето в Радбезі ООН
Вчора, 20:58
Найближчі кілька днів українцям варто бути особливо обачними: попередження експерта 
Вчора, 20:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту