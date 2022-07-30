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На Сумщині на мінах підірвалися водій вантажівки і комбайнери: є загиблі (фото)

Володимир Миленко
Сьогодні, 12:02 glavcom.ua
На Сумщині на мінах підірвалися водій вантажівки і комбайнери: є загиблі (фото)
У Сумській області спроба зібрати врожай завершилася вибухом
фото: Telegram Живицького

Обидва інциденти мали місце у Охтирському районі

На території Великописарівської громади, що у Сумській області, учора, 29 липня, мирні мешканці двічі підірвалися на рашистських мінах. Про це написав у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, у одному випадку підірвався вантажний автомобіль – після наїзду автомобіля здетонувало аж 11 мін. Водій вантажівки загинув на місці. Постраждали також водій і пасажирка легковика, який рухався смугою зустрічного руху.

Інший випадок стався на полі під час збирання врожаю. На міну наїхав комбайн. Внаслідок вибуху сільськогосподарська техніка була зруйнована, а обидва комбайнери отримали поранення.

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Живицький нагадав: «З першого дня після деокупації Сумщини у нас діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле». Крім того, додав губернатор, посівна кампанія в регіоні пройшла без жодних інцидентів.

Нагадаємо, кілька днів тому на Запоріжжі комбайнери підірвались на протитанковій міні.

Також повідомлялося, що проводячи польові роботи на Чернігівщині, тракторист наїхав на вибуховий пристрій.

На Сумщині між селами Басівка і Юнаківка підірвалося на міні авто з двома цивільними людьми.

14 липня в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.

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Теги: вибух війна Сумщина міни

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