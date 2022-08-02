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У Києві масштабна автотроща, розбито сім авто

Надія Клочко
Сьогодні, 15:13 glavcom.ua
У Києві масштабна автотроща, розбито сім авто
Внаслідок ДТП виник великий затор
фото: Antonov Vladyslav/Facebook

Хтось із учасників аварії не впорався з керуванням на мокрому асфальті

У столиці трапилася масштабна автомобільна аварія, внаслідок якої отримали серйозні пошкодження сім транспортних засобів. Про це повідомив журналіст, засновник проєкту Dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своїй сторінці у Facebook.

«Масштабна ДТП у Києві на Окружній, Академіка Заболотного, розбито сім автомобілів, величезна пробка з обох боків», – зазначив він.

За словами Антонова, причиною дорожньо-транспортної пригоди стало те, що хтось із учасників аварії не впорався з керуванням на мокрому асфальті.

Про постраждалих внаслідок аварії наразі невідомо. 

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Також у мережі оприлюднили відео з місця аварії

Нагадаємо, раніше у Рівненській області поліція намагалася затримати місцевого жителя на автомобілі. Під час погоні той розбив п'ять машин, у тому числі службові. 

У Запоріжжі 28 липня 30-річний водій автомобіля BMW врізався у припарковані автомобілі, які знесли групу людей на узбіччі: двоє людей загинули, ще четверо травмовані. 

23 липня на в'їзді до Полтави перекинулася фура і перекрила трасу з Києва на Харків. 

Також у Луцьку 7 липня патрульні зупинили п'яного чоловіка на Mercedes із вражаючою дозою алкоголю в крові. Випадок трапився в одному з мікрорайонів міста. Результат показав 5 проміле, що у 25 разів перевищує норму, однак ця цифра була і більшою.

Теги: ДТП аварія Київ

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