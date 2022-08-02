У Києві масштабна автотроща, розбито сім авто

Хтось із учасників аварії не впорався з керуванням на мокрому асфальті

У столиці трапилася масштабна автомобільна аварія, внаслідок якої отримали серйозні пошкодження сім транспортних засобів. Про це повідомив журналіст, засновник проєкту Dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своїй сторінці у Facebook.

«Масштабна ДТП у Києві на Окружній, Академіка Заболотного, розбито сім автомобілів, величезна пробка з обох боків», – зазначив він.

За словами Антонова, причиною дорожньо-транспортної пригоди стало те, що хтось із учасників аварії не впорався з керуванням на мокрому асфальті.

Про постраждалих внаслідок аварії наразі невідомо.

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Також у мережі оприлюднили відео з місця аварії.

Нагадаємо, раніше у Рівненській області поліція намагалася затримати місцевого жителя на автомобілі. Під час погоні той розбив п'ять машин, у тому числі службові.

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23 липня на в'їзді до Полтави перекинулася фура і перекрила трасу з Києва на Харків.

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