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Українці зможуть безкоштовно заправити авто: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці зможуть безкоштовно заправити авто: деталі
Прив’язки до певного виду пального у передплаті «єДопомога» немає
фото ілюстративне

Благодійники можуть допомогти пальним онлайн 

Гуманітарна платформа «єДопомога» у партнерстві з всеукраїнською мережею автозаправних станцій WOG починаючи з 9 серпня надали можливість благодійникам з будь-якої країни світу допомогти онлайн пальним українцям, які цього гостро потребують та залишили заявки на платформі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Для цього на платформі «єДопомога» благодійникам необхідно обрати заявку на допомогу в розділі «пальне» та сплатити передплату – на суму 200, 500 або 1000 гривень. Після цього заявник отримає спеціальний цифровий код, який можна використати на купівлю пального у мережі АЗК.

Передплата на пальне є разовою та дійсна впродовж 30 днів з дати оплати. Вона може бути використана лише для покупок у мережі АЗК. Якщо Передплата не використана протягом цього часу, платформа «єДопомога» інформує благодійника, що передплата протермінована та згенерована заново, та повідомляє про необхідність направити його новому заявнику, що потребує допомоги.

Прив’язки до певного виду пального у передплаті «єДопомога» немає. Заявник зможе заправити свій транспортний засіб потрібним видом пального на суму, що відповідає його номіналу. Для цього достатньо пред’явити передплату оператору на касі, й він активує її.

Скористатись передплатою «єДопомога» можна на будь-якому АЗС WOG, окрім тих, де воно відсутнє чи відпускається лише для заправки спецтранспорту або по безготівковому розрахунку.

Як отримати допомогу?

  1. Зареєструйтесь на платформі https://social.edopomoga.gov.ua/ua/;
  2. залиште заявку на допомогу;
  3. коли благодійник обере заявку та здійснить оплату, ви отримаєте код в електронному кабінеті на платформі та/або смс-повідомлення на номер мобільного телефону;
  4. аби скористатися допомогою, під час покупки пального на касі потрібно надати цифри коду з СМС або ж показати передплату «єДопомога зі штрих-кодом для сканування».

Як стати благодійником?

  1. Перейдіть за посиланням на платформу https://social.edopomoga.gov.ua/ua/;
  2. оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень;
  3. оплатіть обрану вами суму.

Після оплати заявник отримає смс-повідомлення та зможе скористатися передплатою на пальне протягом 30 календарних днів. Після використання заявником допомоги, благодійники, що пройшли реєстрацію на платформі, отримуватимуть підтвердження про покупку, в якому буде зазначено вид, вартість та кількість літрів придбаного пального.

Раніше повідомлялося, що зміна курсу долара вже вплинула на цінову політику окремих мереж АЗС на пальне.

Теги: благодійність АЗС пальне

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