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    Заштовхали в автівку й вивезли: на Подолі невідомі викрали бізнесмена (відео)

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    Біля чоловіка зупинилась автівка, з якої вибігли троє невідомих - Заштовхали в автівку й вивезли: на Подолі невідомі викрали бізнесмена (відео)
    Біля чоловіка зупинилась автівка, з якої вибігли троє невідомих
    Фото: скріншот із відео

    Розшукується громадянин Сербії Мілован Роганович

    7 червня 2021 року на столичному Подолі невідомі особи викрали бізнесмена, власника компанії «Дельта Спорт», громадянина Сербії Мілована Рогановича. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    До поліції звернувся громадянин, який повідомив, що його друг-іноземець перестав виходити на зв'язок. Під час розшукових робіт виявилося, що громадянина викрали. Момент злочину зафіксували камери відеонагляду.

    На відео видно, як троє чоловіків у темному одязі та в масках заштовхали чоловіка в автівку та поїхали в невідомому напрямку.

    Усіх, хто був очевидцем цієї події, просять повідомити до поліції.

    Як повідомлялося, нещодавно у Києві поліцейські затримали групу іноземців, які побили чоловіка, затягнули його до автівки та намагались виїхати за межі міста.

    Також нещодавно правоохоронці знешкодили у Києві організоване злочинне угрупування, яке викрало жінку і, погрожуючи їй розправою, вимагало виплатити вигаданий борг.

    Теги: Київ іноземці викрадення автомобіль
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    Заштовхали в автівку й вивезли: на Подолі невідомі викрали бізнесмена (відео)