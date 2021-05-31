У Києві викрали жінку, щоб змусити її виплатити вигаданий борг (відео)

За викрадення учасникам злочинного угруповання загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці знешкодили у Києві організоване злочинне угрупування, яке викрало жінку і, погрожуючи їй розправою, вимагало виплатити вигаданий борг. Про це повідомили у пресслужбі МВС.

До складу банди входили четверо чоловіків віком від 23 до 32-х років, серед яких були вихідці з інших країн.

Зловмисники вимагали щомісяця виплачувати їм по 15 тисяч гривень для погашення «боргу», а коли жінка відмовилася, заштовхали її до машини і викрали.

У п’ятницю, 28 травня, поліція провела спецоперацію зі звільнення потерпілої. На проспекті Лісовому оперативники заблокували автомобіль викрадачів і, незважаючи на опір і спробу втечі, затримали їх.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України. За скоєне учасникам злочинного угруповання загрожує до 10 років ув’язнення.

Сьогодні, 31 травня, підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи. Прокурори Київської міської прокуратури звернулися до суду із клопотанням про обрання всім фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.