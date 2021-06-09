У Києві група іноземців викрала чоловіка, який заборгував гроші

Правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію та за годину викрили зловмисників

У Києві поліцейські затримали групу іноземців, які побили чоловіка, затягнули його до автівки та намагались виїхати за межі міста. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягнули його до автівки. Заявниця запам’ятала номерні знаки, тож поліцейські ввели у Києві спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання зловмисників.

Протягом години працівники поліції встановили напрямок руху автомобіля правопорушників та наряд патрульної поліції зупинив їх неподалік від Північного мосту.

Правоохоронці з’ясували, що між викрадачами та потерпілим напередодні виник конфлікт через несплату за виконані ремонтні роботи у квартирі. Тож для вирішення грошового питання чоловіки викрали 32-річного потерпілого та намагались вивезти за межі міста.

Чотирьох зловмисників поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони – уродженці іншої держави, 1993, 1994, 1994, 1995 років народження.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та повідомлено фігурантам про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці знешкодили у Києві організоване злочинне угрупування, яке викрало жінку і, погрожуючи їй розправою, вимагало виплатити вигаданий борг.

Також нещодавно столичні правоохоронці «по гарячих слідах» затримали учасників злочинної групи, які вчинили розбійний напад на підприємство. Так, 2 червня близько третьої години ночі група чоловіків, які були одягнені у військову форму зеленого кольору та в балаклавах, увірвалися на територію столичного приватного підприємства. Зв’язавши вантажника-охоронця, зловмисники проникли до офісного приміщення та викрали сейф з грошима.