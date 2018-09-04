Заступник Кличка Олексій Резніков подав у відставку
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Розсилка
За словами чиновника, за роки його роботи «було зроблено багато доброго»
Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) із питань здійснення повноважень самоврядування Олексій Резніков подав у відставку.
Про це він 3 вересня написав на своїй сторінці у Facebook.
«Мій етап на публічній службі від сьогодні завершено – мою заяву прийнято, залишилися формальності. У грудні 2015-го, після Київради, я збирався втілити те, на що катастрофічно не вистачало часу, – вчитися і закохуватися. Тоді не вдалося – повернувся. Уже в КМДА. Зараз настав час усе ж довчитися і дозакохатися», – написав він.
За словами чиновника, за роки його роботи «було зроблено багато доброго».
«Головне, що повинні пам'ятати всі – є чиновники з людським обличчям», – додав Резніков. Він підкреслив, що «все починається з Києва», і заявив, що не йде зовсім.
«Є завдання від мера, яке я виконуватиму як радник», – повідомив Резніков.