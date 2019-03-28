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    На стоянці у Кропивницькому у пожежі згоріли вщент 18 авто

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    <span>27 березня вогнеборці&nbsp;</span><span>ліквідували пожежу</span><span>, яка виникла на відкритій автостоянці ПП &laquo;Татіус&raquo; у м. Кропивницький</span> - На стоянці у Кропивницькому у пожежі згоріли вщент 18 авто
    27 березня вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла на відкритій автостоянці ПП «Татіус» у м. Кропивницький
    Фото: ДСНС

    Причину займання поки що не встановили

    Під час пожежі на автостоянці в Кропивницького згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

    Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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    «Вогнем знищено чотири автоцистерни для зрідженого газу, шість вантажних і вісім легкових автомобілів. Пошкоджено вісім легкових і два вантажних автомобілі, покрівлю не експлуатованої будівлі на площі 200 м кв.», — підсумували рятувальники.

    Причину займання поки що не встановили.

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    На стоянці у Кропивницькому у пожежі згоріли вщент 18 авто
    На стоянці у Кропивницькому у пожежі згоріли вщент 18 авто
    На стоянці у Кропивницькому у пожежі згоріли вщент 18 авто
    На стоянці у Кропивницькому у пожежі згоріли вщент 18 авто

    Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами. 

    Постраждали троє людей — двоє рятувальників і один водій газовоза. Їх госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості.

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