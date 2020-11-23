Завантаженість коронавірусних лікарень Київщини – 57%

У коронавірусних лікарнях Київщини понад 1,2 тис. пацієнтів

Станом на 23 листопада в госпітальних базах Київської області лікуються 1247 пацієнтів. Із них – 965 хворих мають підтверджений діагноз Covid-19, а 282 ще очікують результатів ПЛР-тестування. Загалом інфекційні ліжка в регіоні завантажені на 57%.

Про це повідомив очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

«Я вкотре наголошую на тому, що зараз усе більше людей страждають на ускладнення від коронавірусу. Це підтверджують щоденні факти. Наприклад, якщо минулої доби виписали з медзакладів 47 пацієнтів, то потрапили на стаціонарне лікування 58. Хвороба стрімко поширюється, тож закликаю берегти себе й дотримуватись протиепідемічних норм», – наголосив Володін.

Як повідомляється, від початку епідемії в Київській області зафіксовано 31212 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 870 нових хворих.

Майже три тисячі людей отримували медичну допомогу стаціонарно.

Коронавірус в Україні

Всього 635689

Хворіють 333554

Одужали 291060

Померли 11075

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У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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