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    Завантаженість коронавірусних лікарень Київщини – 57%

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    За минулу добу а стаціонарне лікування потрапили 58 мешканців Київщини, хворих на коронавірус - Завантаженість коронавірусних лікарень Київщини – 57%
    За минулу добу а стаціонарне лікування потрапили 58 мешканців Київщини, хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    У коронавірусних лікарнях Київщини понад 1,2 тис. пацієнтів

    Станом на 23 листопада в госпітальних базах Київської області лікуються 1247 пацієнтів. Із них – 965 хворих мають підтверджений діагноз Covid-19, а 282 ще очікують результатів ПЛР-тестування. Загалом інфекційні ліжка в регіоні завантажені на 57%.

    Про це повідомив очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

    «Я вкотре наголошую на тому, що зараз усе більше людей страждають на ускладнення від коронавірусу. Це підтверджують щоденні факти. Наприклад, якщо минулої доби виписали з медзакладів 47 пацієнтів, то потрапили на стаціонарне лікування 58. Хвороба стрімко поширюється, тож закликаю берегти себе й дотримуватись протиепідемічних норм», – наголосив Володін.

    Як повідомляється, від початку епідемії в Київській області зафіксовано 31212 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 870 нових хворих.

    Майже три тисячі людей отримували медичну допомогу стаціонарно.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      635689
    • Хворіють
      333554
    • Одужали
      291060
    • Померли
      11075

    У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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    Теги: Київщина лікарня коронавірус
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