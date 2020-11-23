Ситуація з коронавірусом у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)

Зростає кількість госпіталізованих хворих на коронавірус

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.

Так, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

про смертність від коронавірусу;

про тестування на Covid-19 в столиці;

скільки шкіл та садків закриті на карантин.

Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1212 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 листопада було 1199 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 635689

Хворіють 333554

Одужали 291060

Померли 11075

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У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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