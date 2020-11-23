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    Ситуація з коронавірусом у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Ситуація з коронавірусом у Києві: свіжі дані від Кличка (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Зростає кількість госпіталізованих хворих на коронавірус

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • про смертність від коронавірусу;
    • про тестування на Covid-19 в столиці;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1212 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 листопада було 1199 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      635689
    • Хворіють
      333554
    • Одужали
      291060
    • Померли
      11075

    У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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    Теги: Віталій Кличко Київ школа лікарня карантин кияни дитячий садок коронавірус
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