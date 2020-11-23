Глава медичного департаменту КМДА: Частка хворих із тяжким перебігом – 40%

Багато хворих поступають до стаціонару після невдалого лікування, яке вони самі собі призначають

У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом. Про це повідомила в інтерв’ю «Главкому» директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

«…Я хотіла би акцентувати: захворюваність зростає в тому числі серед людей молодого віку. Хочу також підкреслити, що збільшується питома вага хворих із тяжким перебігом, таких зараз десь 40%. Це те, чого не було раніше», – зазначила вона.

Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації відслідковує щоденно цю статистику з березня. «Кожного ранку у мене на столі свіжа інформація щодо кількості і тяжкості випадків», – розповіла Гінзбург.

За її словами, багато хворих поступають до стаціонару після невдалого лікування на першому етапі, яке вони самі собі призначають, або за порадою друзів із Facebook. «Це неприпустимо!» – підкреслила Гінзбург.

Крім того, багато хворих самостійно призначають собі обстеження. «Навколо проходження комп’ютерної томографії створений штучний ажіотаж. Але ж вона ніяк не впливає на процес лікування, коли пацієнт отримує позитивний результат ПЛР-тесту. Уявіть картину. Пацієнт з «ковід», який невдало пролікувався вдома, сідає у громадський транспорт і їде самостійно до лікарні. А найбільша вірогідність заразити інших якраз у громадському транспорті. Бо тим більше у цю пору року вікна у тролейбусах, трамваях закриті, немає доступу свіжого повітря. На другому місці за вірогідністю спіймати «ковід» – лікувально-профілактичні заклади», – вказала Гінзбург.

Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1212 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 листопада було 1199 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19.

Нагадаємо, Київ уже підготував понад 4,5 тис. ліжок для прийому хворих на коронавірус у 26 комунальних медзакладах. Станом на 20 листопада заповненість цих ліжок була понад 52%.

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