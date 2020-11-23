У Києві вже понад 60 тисяч випадків Covid-19 від початку пандемії

У столиці України щодня найбільша добова кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус серед усіх регіонів

За добу коронавірус виявлено у понад 1200 киян

За минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1212 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 листопада було 1199 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус серед усіх регіонів України.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях», – повідомив він.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 20744 особи (за добу 2), померли 1142 особи (за добу 19).

У Київській області зафіксовано 31212 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 870 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 962 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 11218 осіб (за добу 55), померли 626 людей (за добу 2).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 635689 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 22 листопада зафіксовано 10945 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 19 листопада у Києві було підтверджено 59006 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1199 осіб.

У Київській області було зафіксовано 30342 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 962 нових хворих.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 18 листопада – у 1348 людей.