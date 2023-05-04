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Збиття безпілотника над Києвом: рятувальники ліквідували пожежу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Збиття безпілотника над Києвом: рятувальники ліквідували пожежу
Мер столиці уточнив, що потерпілих не виявили
фото скріншот відео

Вибуховою хвилею зруйновані декоративні зовнішні елементи будівлі 

Пожежу, яка виникла внаслідок падіння уламків збитого російського дрона над столицею, рятувальники вже ліквідували. Про це повідомив мер Києва Віталі Кличко.

«У Соломʼянському районі рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі чотириповерхової будівлі ТЦ, що сталося на площі 50 м.кв. Внаслідок ураження уламків літального апарату вибуховою хвилею зруйновані декоративні зовнішні елементи будівлі та скло на площі до 150 м.кв. Несучі конструкції не пошкоджені», – зазначив Кличко.

Також мер столиці уточнив, що потерпілих не виявили.

Як повідомлялося, уламки збитого російського об’єкта над столицею впали у Солом’янському районі.

Також очільник Києва зазначив, що є загорання і в Печерському районі. «Загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА. Будівлі неушкоджені. Потерпілих немає», – написав Кличко.

Також голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що українські захисники збили безпілотник над Києвом під час повітряної тривоги сьогодні.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, станом на 19:40 у Київській області була оголошена повітряна тривога. Попередньо в області зафіксовано невстановлений повітряний об'єкт. Згодом, об 20:00 тривога поширилися і на столицю України. Станом на 20:32 тривогу скасовано. Російська ціль знешкоджена.

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Теги: рятувальники безпілотник тривога Київ пожежа

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