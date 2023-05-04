Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибухи у столиці: Кличко повідомив деталі (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у столиці: Кличко повідомив деталі (оновлено)
Українські захисники збили безпілотник над Києвом під час повітряної тривоги
фото скріншот відео

Усі служби прямують на місце інциденту

Уламки збитого російського об’єкта над столицею впали у Солом’янському районі столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.  

«Вибухи і пожежа в Солом’янському районі столиці. Ймовірне потрапляння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце. Деталі згодом», – написав Кличко.

Згодом Кличко додав, що рятувальники локалізують пожежу в чотириповерховій будівлі. «У Соломʼянського районі рятувальники локалізують пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння – 50 м кв. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався», – написав мер Києва.

Також очільник Києва зазначив, що є загорання і в Печерському районі. «Загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА. Будівлі неушкоджені. Потерпілих немає», – написав Кличко.

Також голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що українські захисники збили безпілотник над Києвом під час повітряної тривоги сьогодні.

«Під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат. Силами та засобами протиповітряної оборони об'єкт було збито», – розповів Попко.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, станом на 19:40 у Київській області була оголошена повітряна тривога. Попередньо в області зафіксовано невстановлений повітряний об'єкт. Згодом, об 20:00 тривога поширилися і на столицю України. Станом на 20:32 тривогу скасовано. Російська ціль знешкоджена.

Теги: пожежа Віталій Кличко Київ тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ потерпає від негоди
Україну накрили перші весняні грози: у Києві випав град
8 квiтня, 20:22
На Київщині сталася масштабна пожежа за участі вантажівок, є загиблі (фото)
На Київщині сталася масштабна пожежа за участі вантажівок, є загиблі (фото)
19 квiтня, 09:49
До Північного кладовища 23 квітня буде організовано роботу додаткового автобусного маршруту № 258
Київ запустить додаткові автобуси у поминальні дні
19 квiтня, 17:45
Наслідки спалаху газу на свердловині
На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото)
27 квiтня, 08:01
У Вашингтоні Кличко провів зустрічі з американськими політиками та членами уряду США
Кличко зустрівся з держсекретарем США Блінкеном: деталі переговорів
28 квiтня, 22:10
На муралы зображений Герой України Олександр Мацієвський
У центрі Києва з’явився мурал, присвячений страченому росіянами військовому (фото)
29 квiтня, 12:42
Обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
1 травня, 06:50
Над Севастополем піднявся страшний чорний стовп диму
У Севастополі палає нафтобаза: безпілотник поцілив у резервуар (відео)
29 квiтня, 06:19
У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02
Нічна атака на столицю: поліція показала наслідки
Сьогодні, 09:47

Новини

Збиття безпілотника над Києвом: рятувальники ліквідували пожежу
Збиття безпілотника над Києвом: рятувальники ліквідували пожежу
Момент збиття російського безпілотника над Києвом потрапив на відео
Момент збиття російського безпілотника над Києвом потрапив на відео
Вибухи у столиці: Кличко повідомив деталі (оновлено)
Вибухи у столиці: Кличко повідомив деталі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час тривоги
У Києві пролунали вибухи під час тривоги
Київ посилить захист урядового кварталу
Київ посилить захист урядового кварталу
Мешканці Київщини не зможуть відвідувати ліси: КМДА назвала причину
Мешканці Київщини не зможуть відвідувати ліси: КМДА назвала причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Білий дім прокоментував атаку дронів на Кремль
13K
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
12K
Навіщо Пригожин заявив про початок українського контрнаступу: роз’яснення ISW
6319
4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5757
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)
5650
Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії

Новини

Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Сьогодні, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Сьогодні, 17:16
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 16:32
Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Сьогодні, 10:19
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Сьогодні, 07:29
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту