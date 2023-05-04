Вибухи у столиці: Кличко повідомив деталі (оновлено)

Українські захисники збили безпілотник над Києвом під час повітряної тривоги

Усі служби прямують на місце інциденту

Уламки збитого російського об’єкта над столицею впали у Солом’янському районі столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Вибухи і пожежа в Солом’янському районі столиці. Ймовірне потрапляння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце. Деталі згодом», – написав Кличко.

Згодом Кличко додав, що рятувальники локалізують пожежу в чотириповерховій будівлі. «У Соломʼянського районі рятувальники локалізують пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння – 50 м кв. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався», – написав мер Києва.

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Також очільник Києва зазначив, що є загорання і в Печерському районі. «Загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА. Будівлі неушкоджені. Потерпілих немає», – написав Кличко.

Також голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що українські захисники збили безпілотник над Києвом під час повітряної тривоги сьогодні.

«Під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат. Силами та засобами протиповітряної оборони об'єкт було збито», – розповів Попко.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, станом на 19:40 у Київській області була оголошена повітряна тривога. Попередньо в області зафіксовано невстановлений повітряний об'єкт. Згодом, об 20:00 тривога поширилися і на столицю України. Станом на 20:32 тривогу скасовано. Російська ціль знешкоджена.