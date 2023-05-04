Російська ціль знешкоджена: у Києві та області лунала повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Сьогодні, 4 травня, станом на 19:40 у Київській області була оголошена повітряна тривога. Попередньо в області зафіксовано невстановлений повітряний об'єкт. Згодом, об 20:00 тривога поширилися і на столицю України. Станом на 20:32 тривогу скасовано. Російські ціль знешкоджена.

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Нагадаємо, триває 435-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Ворог продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.