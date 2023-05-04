Момент збиття російського безпілотника над Києвом потрапив на відео

Кияни емоційно відреагували на влучну роботу ЗСУ

Українці зафіксували момент збиття ворожого БПЛА над столицею сьогодні ввечері, 4 травня. Відео потрапило у мережу.

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На кадрах видно як російський безпілотник кружляє у небі над Києвом і як його збивають українські сили захисту.

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Також на відео чутно, як кияни емоційно реагують на влучну роботу ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, станом на 19:40 у Київській області була оголошена повітряна тривога. Попередньо в області зафіксовано невстановлений повітряний об'єкт. Згодом, об 20:00 тривога поширилися і на столицю України. Станом на 20:32 тривогу скасовано. Російська ціль знешкоджена.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого російського об’єкта над столицею впали у Солом’янському районі столиці. Також Кличко додав, що внаслідок падіння уламків виникла пожежа. «У Соломʼянського районі рятувальники локалізують пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння – 50 м кв. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався», – написав мер Києва.

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Згодом очільник столиці зазначив, що є загорання і в Печерському районі.

Також голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначиив, що українські захисники збили безпілотник над Києвом під час повітряної тривоги сьогодні.