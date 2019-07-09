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    Зеленський звільнив голів трьох райадміністрацій Києва

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    Зеленський звільнив голів трьох райадміністрацій Києва

    Голів столичних райадміністрацій звільнено у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України

    Сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський звільнив голів Голосіївської, Святошинської, Солом’янської районних в місті Київ державних адміністрацій. Відповідні розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

    «Звільнити Каретка Володимира Олександровича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України», - йдеться в розпорядженні №77/2019-рп.

    «Звільнити Настасенка Олександра Григоровича з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України», - сказано в розпорядженні №76/2019-рп.

    «Звільнити Довбаня Ігоря Миколайовича з посади голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України», - вказано в розпорядженні №78/2019-рп.

    Нагадаємо, Настасенко був призначений головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації президентом України Петром Порошенком у лютому 2019 року.

    Як повідомлялося, сьогодні Зеленський підписав указ про протидію контрабанді і корупції на митниці.

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