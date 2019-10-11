Жахлива ДТП під Києвом: автівка збила дитину на «зебрі» (відео)
Момент ДТП зафіксувала камера відеонагляду
Фото: скріншот відео
Дівчинку із травмами госпіталізовано до лікарні
У селі Білогородка Києво-Святошинського району сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: водій легковика на «зебрі» збив 9-річну дівчинку.
Аварія трапилася у четвер, 10 жовтня, вранці
Поліція Київської області оприлюднила відео ДТП.
На відео видно, що дитина довго чекає, а потім перебігає дорогу, оскільки автівки не поступаються маленькому пішоходу.
На щастя, дитина залишилася жива, її госпіталізовано до лікарні.
Поліція з’ясовує усі обставини події.