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    Жахлива ДТП під Києвом: автівка збила дитину на «зебрі» (відео)

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    Момент ДТП зафіксувала камера відеонагляду - Жахлива ДТП під Києвом: автівка збила дитину на «зебрі» (відео)
    Момент ДТП зафіксувала камера відеонагляду
    Фото: скріншот відео

    Дівчинку із травмами госпіталізовано до лікарні

    У селі Білогородка Києво-Святошинського району сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: водій легковика на «зебрі» збив 9-річну дівчинку.

    Аварія трапилася у четвер, 10 жовтня, вранці

    Поліція Київської області оприлюднила відео ДТП.

    На відео видно, що дитина довго чекає, а потім перебігає дорогу, оскільки автівки не поступаються маленькому пішоходу.

    На щастя, дитина залишилася жива, її госпіталізовано до лікарні.

    Поліція з’ясовує усі обставини події.

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