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    З’явилося відео, як у центрі Києва Ford протаранив «швидку»

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    В результаті зіткнення з легковиком &laquo;швидка&raquo; перекинулася на бік - З’явилося відео, як у центрі Києва Ford протаранив «швидку»
    В результаті зіткнення з легковиком «швидка» перекинулася на бік
    Фото: Інформатор

    Водія машини швидкої допомоги та ще двох медиків забрали на огляд до лікарні

    Патрульна поліція Києва оприлюднила відео моменту ДТП, що сталася сьогодні близько 14:30 на перехресті вулиць Жилянська та Антоновича за участі легкового автомобіля і машини швидкої допомоги.

    В результаті зіткнення «швидка» перекинулася на бік.

    За попередньою інформацією, водія швидкої медичної допомоги та ще двох медиків (пасажирів) забрали на огляд до лікарні.

    Водій Ford (другий учасник ДТП) від допомоги лікарів відмовився.

    Патрульні та слідчі встановлюють усі обставини зіткнення.

    Як повідомлялося, ДТП сталася поблизу Конституційного судуПацієнт «швидкої» не постраждав. Для його подальшого транспортування до лікарні прибула ще одна машина медиків.

    Національна поліція України ДТП водій лікарня автомобіль
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